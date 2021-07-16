محافظ شمال لبنان لـ"سبوتنيك": الوضع في جبل محسن شمالي البلاد تحت سيطرة الجيش

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال نهرا لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في جبل محسن حالياً تحت سيطرة الجيش اللبناني، المتظاهرون مازالوا في الشوارع وهناك بعض الاحتجاجات نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة".

وأضاف: "الاحتجاجات مؤقتة وسوف تعود الأمور إلى طبيعتها كما هي العادة وليس هناك أي شيء خارج عن الطبيعة، وجميع الطرقات التي تم تسكيرها من قبل المتظاهرين هي سالكة بعدما افتتحها الجيش".

ويذكر أن الحكومة الأخيرة قد استقالت في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في شهر أغسطس/ آب الماضي، والذي خلف ما يقارب الـ 200 قتيل، وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، وانهيار العملة اللبنانية فضلا عن عجز المواطنين اللبناني عن شراء المواد الغذائية.

وتعاني البلاد من نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء والأدوية، كما رفضت بعض الدول تقديم مساعدات بمليارات الدولارات للبنان إلى أن تتمكن الأطراف السياسية من تشكيل حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات ومعالجة الفساد.