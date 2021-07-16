شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» تُطلق تطبيق «شعائر» للحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، تطبيق “شعائر”، بهدف تعزيز الخدمات التقنية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1442هـ، على أجهزة ios والأندرويد.

وأوضحت أنه يمكن تحميل التطبيق عبر رابط الأندرويد (هنا) ، ورابط الآيفون (هنا).

ويعد التطبيق بمثابة هوية رقمية للحاج، حيث يمكنه من تسجيل معلوماته الصحية واستعراض جداول التفويج، ومعرفة برنامج الحاج الخاص به.

كما يمكنه من معرفة نقاط التجمع وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، واختيار الوجبات من خلال القوائم المخصصة، واستقبال التنبيهات المخصصة من مركز التحكم.

وكانت الوزارة أطلقت قبل أيام بِطاقة شعائر الذكية، لتوفير وتدعيم الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.