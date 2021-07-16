الكويت تُهيب بمواطنيها فى هولندا ضرورة توخى الحذر بسبب الفيضانات

القاهرة - سامية سيد - أهابت سفارة الكويت لدى هولندا بالمواطنين الكويتيين المقيمين والزائرين والطلبة المتواجدين في هولندا ضرورة توخى الحيطة والحذر بسبب الفيضانات التى تشهدها بعض مناطق المملكة.

وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، فنصحت السفارة في بيان لها اليوم /الجمعة/ المواطنين الكويتيين بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة التي تصدر من السلطات الهولندية ومتابعة التطورات أول بأول .



وأكد البيان استعداد السفارة الكويتية التام لتقديم المساعدات الضرورية اللازمة في حالة حدوث أى طارئ.