شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على الرياض وتكوّن سحب على المشاعر المقدسة الأيام القادمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، تواجد فرصة هطول أمطار على الرياض وتكوّن سحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام القادمة.

وقال القحطاني لقناة “الإخبارية ” إنه يتوقع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة ورياح نشطة في فترة الظهيرة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار على أجزاء من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والطائف.

وأضاف أنه في فترة الصيف تنشط السحب على المرتفعات وتهطل الأمطار موضحًا أن سمة هذا الموسم ارتفاع درجة الحرارة.