شكرا لقرائتكم خبر عن قصة أحد أعمدة الكعبة يزيد عمره عن 1370 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مرشد معرض عمارة الحرمين، عبدالله المقاطي، قصة أحد أعمدة الكعبة المشرفة والذي يزيد عمره عن 1370 عام ،ويعتبر أقدم مقتنيات المعرض.

وقال المقاطي، بحسب قناة العربية، أن العمود هو أقدم قطعة موجودة في معرض عمارة الحرمين وهو أحد أعمدة الثلاثة للكعبة المشرفة عمره أكثر من 1370 سنة.

وأوضح المقاطي، أن العمود مصنوع من الخشب تم تجديده في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتم تغيير نوعية الخشب للحفاظ على شكله لفترة طويلة ولتحمله العوامل الحرارية مثل الماء والرطوبة والحرارة.