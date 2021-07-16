روبوتات الشرطة الروسية تعمل في مناطق مختلفة من الإمارات العربية المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ممثل بروموبوت لوكالة "سبوتنيك"، إنهم يخططون الآن لتوظيف الروبوت في الإمارات الشمالية، بما في ذلك دبي.

بدأ روبوت الخدمة الوحيد في العالم الناطق بالعربية "بروموبوت" الروسي العمل في مكتب شرطة أبوظبي في يونيو/حزيران 2020. قال ممثل الشركة: "بعد عام من عمله، قررت إدارة الشرطة إدراج الروبوت رسميًا في "الموظفين" ونشر هذه التجربة في الإمارات والمدن الأخرى".

في الوقت نفسه، يجري تطوير مشروع لاستخدام مثل هذه الروبوتات في أقسام الشرطة في دبي والشارقة وعجمان.

وفقًا للشركة المطورة، تشمل واجبات الروبوت القيام بدوريات ومراقبة بالفيديو ضباط الشرطة والزوار وقياس درجة الحرارة وإنفاذ القانون.

من بين أمور أخرى، يمكن للروبوت التواصل باللغتين الإنجليزية والعربية. من أجل تنفيذ مهامه بشكل فعال، وضع مبتكرو المشروع، مع شرطة الإمارات العربية المتحدة، قاعدة لغوية خاصة، تحتوي على عدة آلاف من الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى نظام التعرف على الوجوه.

لذلك، فإن الروبوت "يعرف عن طريق البصر" جميع ضباط الشرطة والزوار والمجرمين المطلوبين. مزود بأجهزة استشعار للعقبات ومقياس حرارة من دون لمس، يمكنه التحرك بحرية والقيام بدوريات، وتجنب العقبات، ومراقبة درجة حرارة ضباط الشرطة والزوار.

وفقًا لأوليغ كيفوكورتسيف، مدير التطوير في الشركة، إن الروبوت لا يرتكب ما يسمى بـ "أخطاء العامل البشري" أثناء عمله في الشرطة: فهو لا يتعب، ولا يكون وقحًا مع الزائرين، لا يتأخر عن العمل ولا يرتكب أخطاء في العمل.

تحظى الروبوتات الروسية بشهرة كبيرة في دول الخليج. يمكن العثور على الروبوتات من بيرم في دبي مول والبنك الوطني العماني وشبكة من العيادات في الكويت والمدارس في المملكة العربية السعودية.