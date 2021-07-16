سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أنه خلال نشاط اعتيادي سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني.

من جانبها، رأت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد أي تخوف من تسرب معلومات من الطائرة الإسرائيلية المسيرة التي سقطت في لبنان، صباح اليوم.

وأكدت صحيفة معاريف العبرية، أنه في شهر شباط/ فبراير الماضي، أسقط حزب الله اللبناني طائرة مسيرة مشابهة، تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكانت مخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي، وبأنها سقطت خلال نشاط عملياتي، أيضا.