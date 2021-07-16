المصريون يحصلون على أطول إجازة في 2021 بأمر من السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - القطاع الحكومي

وحسب البيان الجديد للحكومة المصرية، فقد تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مصر يوم غد السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 من نفس الشهر.

وأوضح البيان أن عطلة عيد الأضحى هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

توجيه رئاسي

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسى، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

8 أيام إجازة

وبعد قرار السيسي، وصدور قرار رسمي من الحكومة المصرية بهذا الشأن، فإن إجازة عيد الأضحى في مصر تعد هي الأطول على مدار عام 2021، حيث بلغت أسبوعا كاملا أو 8 أيام، مع الأخذ في الاعتبار أن أطول إجازة متواصلة حصل عليها المصريون هذا العام كانت بمناسبة عيد الفطر في مايو/أيار الماضي وكانت 5 أيام فقط.

قرار الحكومة السابق بشأن عيد الأضحى

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وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر في 13 يوليو قرارا حدد فيه موعد بدء الإجازة الرسمية، التي تبدأ يوم الاثنين 19 يوليو، يوم وقفة عرفات.

وأوضح البيان أن الإجازة ستستمر حتى يوم السبت الـ 24 من يوليو الجاري (6 أيام)، بالنسبة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.

كما شمل القرار الشركات التابعة للقطاع العام والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وبحسب البيان، فإن هذه الإجازة التي تم تحديدها تشمل إجازة عيد الأضحى وإجازة ثورة 23 يوليو.

ماذا عن القطاع الخاص

كما أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية في وقت سابق، في بيان رسمي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الاثنين 19 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضحت أنه "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام"، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

ولكن لم تصدر الوزارة حتى الأن بيانا حول ما إذا كان توجيه الرئيس المصري بزيادة أيام عطلة عيد الأضحى سينطبق أيضا على العاملين بالقطاع الخاص أم لا.