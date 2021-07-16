بوريل يدعو جميع الأطراف السياسية في لبنان إلى تشكيل عاجل للحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - كما دعا بوريل جميع الأطراف السياسية في بيروت إلى تشكيل عاجل للحكومة وبدء المحادثات البرلمانية.

وقال بوريل في بيان صحفي، نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: "يلاحظ الاتحاد الأوروبي تنحي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة. ويأسف الاتحاد الأوروبي بشدة لاستمرار الركود السياسي في البلاد، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات العاجلة".

مضيفا: "تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة المحلية الحالية. الوحدة والمسؤولية ضروريتان لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها لبنان وتلبية تطلعات الشعب اللبناني".

وجدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي في البيان الصحفي دعوته "جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل للحكومة"، قائلا: "ينبغي أن تبدأ المشاورات البرلمانية لهذا الغرض دون تأخير، إذ يحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحضير لانتخابات العام 2022، والتي يجب إجراؤها في الموعد المحدد".