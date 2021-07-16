شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يحث "الصدر" على العدول عن قراره بالانسحاب من انتخابات العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، الجمعة، رئيس التيار الصدرى مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المقبلة.

وقال الحكيم في تغريدة له "نحث أخانا سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها"، مؤكدا أن العراق يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة وأن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة.

كان رئيس التيار الصدرى العراقى، مقتدى الصدر قد لوح بعدم المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة.

وفى وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الحكومة إلى الإسراع في تأمين لقاح كورونا لكافة المواطنين، موضحا أن على الحكومة العراقية القيام بواجباتها إزاء الشعب العراقي عموما، وألا تفرقه عن الطبقة السياسية، وخصوصا فيما يخص اللقاح ضد الفيروس المتفشى فى العالم عموما وفى عراقنا الحبيب خصوصا.

أضاف زعيم التيار الصدري في العراق: أحث الحكومة للإسراع فى توفير اللقاحات لإخراج العراق من هذه الجائحة والبدء بالتطعيم من المناطق الفقيرة في القرى والأرياف باعتبارهم أشد عرضة للإصابة بهذا الفيروس، داعيا توفير الكوادر والمفارز الطبية لكى يتم الوصول إلى أبعد المنازل وإيصال اللقاح لها.