شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الجمعة، عن سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضى اللبنانية نتيجة عطل فنى، وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربى أفيخاى أدرعى عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر" أنه "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادى سقطت مسيرة تابعة لجيش الدفاع في داخل الأراضى اللبنانية نتيجة خلل فنى"، حسبما نقلت شبكة " روسيا اليوم".

وأضاف أدرعى أنه "لا توجد خشية من تسرب معلومات".