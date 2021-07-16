الصحة العراقية تعلن قرارات مشددة لإيقاف تدهور الموقف الوبائى لفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن اللجنة المكلفة بمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا أصدرت توصيات بضرورة اتخاذ قرارات مشددة لإيقاف تدهور الموقف الوبائي في العراق.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الجمعة/ - أن "لجنة الأمر الديواني (217) المكلفة بمتابعة الإجراءات الوقائية والعلاجية عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر المخول بإدارة وزارة الصحة وبحضور الوكلاء لوزارة الصحة والبيئة ومدراء مديريات الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية و هيئة الحشد الشعبي".



وأوضحت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الوبائي الخطير لجائحة كورونا ومراجعة الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كوفيد-19".



وتابع البيان، أن "المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة وسريعة لضمان إيقاف التدهور في الموقف الوبائي ومتابعة التزام المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي، والاستمرار بالحملات التوعوية المكثفة لحث المواطنين على أخذ اللقاحات الآمنة والرصينة في المستشفيات والمراكز الصحية، لأنها الطريقة الأسرع للحفاظ على حياة المواطنين والسيطرة على الجائحة الخطيرة".