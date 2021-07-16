اخبار الخليج

السعودية تنشر فيلما افتراضيا عن إسعاف الحجاج خلال موسم الحج

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت هيئة الهلال الأحمر تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عرضت من خلالها فيلما افتراضيا عن عمليات الإسعاف في موسم الحج، قبيل أيام قليلة من موسم الحج للعام الهجري الحالي 1442، حيث بثت مشاهد افتراضية لحادث مروري وقع خلال أداء مشاعر الحج، يتعرض له مجموعة من الحجيج.

وعقب وقوع الحادث، فورا، انتقلت 22 سيارة إسعاف و7 دراجات نارية، بالإضافة إلى عربة تموين طبية، ومن قبلهم 71 متطوعا ومتطوعة تواجدوا في مكان الحادث، بغرض المساعدة العاجلة على القيام بالإسعافات الأولية للجرحى والمصابين.

وفي أعقاب المساعدة العاجلة في موقع الحادث المروري، يتم نقل الجرحى والمصابين إلى سيارات الإسعاف، استعدادا لنقلهم إلى المستشفيات، من أجل تلقي العلاج.

يذكر أن الاثنين المقبل، ستوافق وقفة عرفات، للعام الهجري الجديد 1442.

 

© Sputnik

مناسك الحج

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا