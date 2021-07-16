الإمارات تختبر تقنية لاستمطار السحب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت البوابة إلى أن "الأمطار هطلت شمال قرية حتا في الإمارات في سلسلة جبال الحجر في مناطق وادي الحلو وطريق كلباء وحويلات".

كما أشار المكتب الوطني للأرصاد، بدوره، إلى هطول أمطار على المناطق السكنية بالقرب من مدينة العين في إمارة أبوظبي، حيث ارتفعت الحرارة إلى 47 درجة. أفاد خبراء الأرصاد أن الأمطار تساقطت في الإمارات في الصيف، في الوقت الذي لا تهطل فيه الأمطار عادة، بعد تجارب خاصة على السحب.

بدوره، حذر مكتب الأرصاد الجوية في قطر من أنه اعتباراً من السبت المقبل وحتى منتصف الأسبوع المقبل حيث ترتفع فيها درجة الحرارة أكثر من 50 درجة نهاراً، من المحتمل أيضاً هطول أمطار، على الرغم من أنها لا تمطر أبداً في الصيف في قطر. وخلال الخريف الماضي، سقطت الأمطار الخفيفة في الشتاء والربيع مرتين فقط.

في دولة الإمارات العربية المتحدة الحارة والجافة، تعمل السلطات بنشاط على تطوير تقنيات للتسبب في هطول الأمطار: على وجه الخصوص، في ربيع هذا العام، بدأ اختبار طرق جديدة لزيادة هطول الأمطار. وتحقيقا لهذه الغاية، بدأ استخدام الطائرات المسيرة في الإمارات، والتي يمكن أن تتسبب في هطول الأمطار باستخدام التصريفات الكهربائية في السحب دون استخدام مركبات كيميائية. تجري أكاديمية سند في دبي هذه الاختبارات بالتعاون مع علماء من جامعة ريدينغ البريطانية.