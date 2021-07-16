مليون و700 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فإن هذا الرقم يقارب نصف عدد زوار المعرض المعتاد في الدورات السابقة، لكنه يضع المعرض على قمة الأحداث الثقافية الكبرى المعدودة، التي أقيمت في الشرق الأوسط منذ بدء جائحة "كورونا" في بداية عام 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الأهرام".

وتطبيقا لإجراءات السلامة والوقاية من وباء "كورونا"، حدّدت الهيئة التابعة لوزارة الثقافة، سقفا لعدد الزائرين للمعرض، ويبلغ 100 ألف زائر يوميا قبل انطلاقه في 30 يونيو/ حزيران الماضي، لكن بعد بضعة أيام قررت السلطات المصرية زيادة الكثافة المسموح بها في دور السينما والمسارح والمناسبات العامة إلى 140 ألف زائر.

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وأُقيمت الدورة (52) في مركز مصر للمعارض الدولية على مدى 15 يوما تحت شعار "في القراءة حياة" بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة مع إقامة كافة الأنشطة والفعاليات إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمعرض.

وقالت الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن الموقع الذي يشمل الأخبار وبرنامج الفعاليات وخريطة توزيع الأجنحة سجل 225 مليون زيارة، فيما بلغ عدد الجولات الافتراضية للمعرض عبر الموقع لمن أراد شراء الكتب إلكترونيا أكثر من 270 ألفا".

وكانت وزارة الثقافة المصرية قررت قبل عدة أشهر تأجيل المعرض من موعده السنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى يونيو/ حزيران المنصرم، بسبب تفشي جائحة "كورونا" على أن يعود في دورته التالية إلى الموعد الأصلي.