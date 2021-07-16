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البحرين: نعمل مع منظمة إيكاو بشأن الترتيبات الفنية لسلامة الطيران الإقليمي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني في بيان، الخميس، على أهمية بناء توافق بين دول المعنية قبل أي تعديل لخطط الملاحة الجوية الإقليمية، بحسب رويترز. 

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعربت البحرين عن استعدادها للعمل على تمكين قطر من السيطرة على مجالها الجوي. 

واتفقت والإمارات والبحرين ومصر في يناير/ كانون الثاني، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع الدوحة، بعد أن قطعتها الدول الأربع عام 2017 بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهي ما تنفيه الدوحة.

وتحركت الرياض والقاهرة لإعادة بناء العلاقات مع الدوحة بخطى أسرع من الإمارات في محادثات ثنائية منذ الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة. وباستثناء البحرين، أعادت دول المقاطعة روابط التجارة والسفر مع قطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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