شاهد..ضبط 3 مواطنين امتهنوا ترويج «الحشيش والشبو» في جدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين امتهنوا الاتجار بالمخدرات بمحافظة جدة.
وفي التفاصيل، نشر” سناب الداخلية” مقطع فيديو يظهر محاصرة عناصر مكافحة المخدرات لمركبة أحد عناصر التشكيل أمام استراحة في جدة.
ويظهر المقطع لحظة متابعة الجهات الأمنية لتحركات المروج من بعيد، وقبل تحركه بسيارته تم إلقاء القبض عليه.
وأبان المقطع، أن عناصر مكافحة المخدرات داهموا الاستراحة التي كان يقف أمامها المروج، ليضبطوا بداخلها ثلاثة أفراد من تشكيل لترويج المخدرات وبحوزتهمكمية من الميثامفيتامين ” الشبو ” و 9 كجم من مادةالحشيش المخدرة بالإضافة إلىسلاح رشاش وذخائر حيةواسلحة بيضاء.
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