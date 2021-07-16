شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لقائدي المركبات بشأن دخول العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للمرور، تنبيهاً مهماً لقائدي المركبات الراغبين في دخول العاصمة المقدسة.
وأكد” المرور” أنه ابتداءً من فجر اليوم الجمعة، تم وضع نقاط المنع على مداخل العاصمة المقدسة، حيث ستبدأ بمنع المركبات غير المصرحة من دخول المشاعر المقدسة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بداية استقبال الحجاج في النقاط الأربعة التي تم الإعلان عنها بدءا من يوم السبت الموافق 7 من ذي الحجة.
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