شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة سرقة سيارتين جيب شاص من صالة لبيع السيارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت كاميرات المراقبة بأحد المواقع، لحظات سرقة سيارتين من نوع جيب شاص جديدتين، من صالة لبيع السيارات.

وظهر خلال المقطع، عدد من اللصوص تسللوا إلى صالة لبيع السيارات الجديدة، وقاموا بسرقة السيارتين والانطلاق بهما من الموقع.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365”، بدقة تحديد توقيت ومكان تصوير المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم رصد مكافأة مالية من قبل صاحب المعرض لمن يعثر على السيارتين أو يدلي بمعلومات تساعد في القبض على اللصوص.