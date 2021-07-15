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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «الصحة» تعلن اعتماد لقاح «موديرنا» للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن انضمام لقاح “موديرنا” إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن اللقاح آمن وفعّال للوقاية والحماية من الفيروس، موضحة أن الجرعات المستخدمة في اللقاح جرعتين بينهما 42 يوما”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1165) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (15) حالات وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم أيضا تسجيل (907) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (486,918) حالة ولله الحمد.
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