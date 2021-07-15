الصحة العالمية تكشف تطورات جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت لجنة الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دولياً.



وقالت اللجنة، في توصيات أصدرتها اليوم في جنيف عقب اجتماعها الثامن الذي عقد بدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسيوس، إنه على الرغم من الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية، فإن الوباء لم يوشك على الانتهاء، موضحةً أن الوباء مستمر في التطور مع أربعة متغيرات مثيرة للقلق تهيمن الآن.

وأشارت إلى وجود احتمال قوي لظهور وانتشار عالمي لمتغيرات جديدة للفيروس ربما تكون أكثر خطورة وأكثر صعوبة في السيطرة عليها.

وقال رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في جنيف شارك فيه مدير عام المنظمة، إن اللجنة أوصت بتنفيذ نهج إدارة المخاطر للأحداث والتجمعات الجماهيرية.

وأكدت أهمية مراعاة السياق الوبائي، بما في ذلك انتشار المتغيرات المثيرة للقلق وقوة الانتقال وكذلك القدرة على التتبع والاختبار، وذلك تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت اللجنة أنها لا توصي بإثبات التطعيم ضد فيروس كورونا كشرط للسفر الدولي نظراً لمحدودية الوصول إلى لقاحات كورونا، وأن على الدول أن تتبع نهجاً قائماً على إدارة المخاطر لتيسير السفر الدولي وباستخدام تدابير مثل اختبار كورونا أو الحجر الصحي عند الاقتضاء.

وحثت اللجنة البلدان على الاعتراف بكل اللقاحات التي حصلت على إجازة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ، وذلك في سياق السفر الدولي.

وقال الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسيوس إن المنظمة تواجه تحديات في تقديم مساعداتها للبلدان، وذلك في ظل السرعة الكبيرة التي تنتشر بها متغيرات الفيروس حالياً.

وأشار إلى أن العالم في منعطف خطر ليس بسبب الوباء فقط، ولكن كذلك بسبب مستقبل الأمن الصحي العالمي.

وشدد تيدروس على الحاجة إلى الحفاظ على زخم العمل للتوصل إلى أصل مصدر فيروس كورونا، مؤكداً أن من المهم للعالم أن يُعرف ما حدث لمنع أي جائحة مستقبلية.