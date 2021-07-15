منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا ارتفعت بنسبة 40% في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت ماتشيديسو مويتي الرئيسية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا اليوم الخميس إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفعت بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي، مضيفة أن المستشفيات في " وضع خطير".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مويتي القول " الأولوية الأولى بالنسبة للدول الأفريقية زيادة إنتاج الاكسجين".

وتعاني القارة الأفريقية من أسوأ موجة تفشى لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل مليون حالة إصابة إضافية خلال الشهر الماضي، بعدما استغرقت ثلاثة أشهر لتسجيل مليون حالة سابقا.

وأضافت مويتي أن حالات الاصابة الجديدة ارتفعت للاسبوع الثامن على التوالي.