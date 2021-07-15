بعد فشلها في جذب الاهتمام.. تويتر تغلق Fleets في أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت شركة ”تويتر“، صاحبة تطبيق التدوين المصغر الأشهر في العالم، إغلاق Fleets، وهي ميزة التغريدات بوضع ملء الشاشة أعلى الجدول الزمني التي تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة.



ويتم إغلاق تنسيق التغريدات المؤقتة؛ بسبب الاستخدام المنخفض بعد إطلاقه على نطاق واسع قبل ثمانية أشهر فقط، حيث قدمت ”تويتر“ ميزة Fleets في شهر نوفمبر 2020.

ويمثل قرار المنصة بإلغاء Fleets اعترافا بأن الميزة لم تنجح، وأن الشركة لم تتوصل بعد إلى معرفة كيفية جعل الأشخاص يغردون أكثر.

وتتيح الميزة للمستخدمين نشر صور بوضع ملء الشاشة ومقاطع فيديو وردود فعل على التغريدات، أو نص عادي يختفي بعد 24 ساعة.

وبدءًا من 3 أغسطس، يرى المستخدمون بدلاً من ذلك Spaces النشطة – غرف الدردشة الصوتية المباشرة عبر تويتر – في الجزء العلوي من الجداول الزمنية الخاصة بهم.

ويتم تحديث مكان كتابة التغريدات التقليدية بمزيد من ميزات تحرير الكاميرا من Fleets، مثل تنسيق النص وملصقات GIF على الصور.

وكانت ميزة Fleets نسخة من ميزة القصص. وهو تنسيق الوسائط الاجتماعية الشهير الذي ابتكره تطبيق سناب شات وتم نشره بشكل أكبر بواسطة إنستغرام.

وقالت الشركة في بيان: كنا نأمل أن تساعد Fleets المزيد من الناس على الانضمام إلى المحادثة عبر المنصة، ولكننا لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة من خلال Fleets، كما كنا نأمل منذ أن قدمنا Fleets للجميع.