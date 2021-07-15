الحريري: لم أناقش مسألة الاعتذار عن تشكيل الحكومة خلال زيارتي لمصر

دبي - محمود عبدالرازق - وكان تلفزيون "الحدث" المملوك لسعوديين، قد ذكر نقلا عن مصادر أنه طُلب من الحريري عدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة خلال زيارته لمصر والتي عقد خلالها لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب "رويترز".

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وأكد الحريري خلال مقابلة مع تلفزيون "الجديد" اللبناني، أنه لم تتم مناقشة هذا الموضوع، مضيفا أن ما أذاعته قناة الحدث "غير دقيق".

من جهة أخرى قال الحريري إنه يؤمن بالحوار بين السنة والشيعة "لأن المستفيد من هذا الصراع ليس أحدا داخليا".

وذكر أنه دفع "أثمانا" من قبل من أجل التواصل مع "حزب الله" وأنه لا يزال مستعدا لدفع أثمان.

وأعلن السياسي اللبناني سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".

ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 بالمئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.