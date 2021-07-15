شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: بيع وتسويق سندات الهدي و الأضاحي للحجاج محظور.. وهذه عقوبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنهيحظر إصدار وبيع وتسويق السندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وأوضحت النيابة في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر، أن البنك الإسلامي للتنمية هي الجهة المخولة بتنفيذ ذلك.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.

ولفتت إلى أن عقوبة من يرتكب هذه المخالفة هي عقوبة تعزيرية مُرسلة، وإعادة قيمة ماباعه من سندات إلى أصحابها وشراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(131) وتاريخ 10\1\1419 ه.