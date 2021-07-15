شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح مدى خطورة «تسمير البشرة» عبر التعرض لأشعة الشمس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفاستشاري طب وجراحة الجلد، سلمان بن دايل، عن مدى خطورة إقدام البعض على تسمير البشرة للحصول على اللون البرونزي ، من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدام الأجهزة الخاصة بالتسمير.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إن مشكلة التسمير الشمسي أو عبر الأجهزة تكمن في الأشعة فوق البنفسجية المتواجدة فيهما، مبينا أنها تتغلغل إلى طبقات الجلد وتؤدي إلى ظهور تجاعيد وشيخوخة مبكرة.

وأضاف أن خطورة التعرض للشمس على المدى البعيد تتمثل في الإصابة بسرطان الجلد وخاصة مع البشرة الفاتحة، لافتاًإلى أن البشرة الداكنة نسبة ظهور سرطان الجلد بها قليلة، ومشكلتها في ظهور تجاعيد في عمر مبكر.

وأشار إلى أن الطريقة الآمنة هي التسمير الذاتي بوضع كريمات تُترك على الجلد، ما يحفز إنتاج الصبغة، موضحاًأن عيبها الوحيد يكمن في أن مفعولها لا يستمر سوى أيام فقط، بعكس التسمير الآخر، ولكنها لا تسبب الشيخوخة أو سرطان الجلد.

ونصح الراغبين في التسمير من خلال الشمس باستخدام واقٍ شمسي، وأن يختاروه بعناية ويكون مناسبًا لنوع البشرة، وأن يضعوه قبل الخروج للشمس بـ15 دقيقة، بالإضافة إلى وضع كمية كافية للحماية.