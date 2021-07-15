شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: الإخفاق فى تشكيل الحكومة اللبنانية "حدث مروع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان الخميس، إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها، بحسب " وسائل إعلام أمريكية".

وقال لو دريان للصحفيين في الأمم المتحدة بنيويورك: "ما فهمته هو أن رئيس الوزراء المكلف الحريرى… عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون… الذي رفضها… ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة". وتابع قائلاً: "هذا مجدداً حدث مروع آخر… هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها".

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريرى غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها يوم الأربعاء.

أكد عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن أبدى ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس البرلمان، "لكن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل".

وأضاف البيان أن "الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث في اي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره

وتابعت الرئاسة اللبنانية في بيانها "أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدا لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة.