شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعقد اجتماعا غدا لبحث مسودة القاعدة الدستورية لانتخابات ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك يومي 16-17 يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها، أن ذلك يأتي على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا يوم 2 يوليو الجارى، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين فى تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وأعربت البعثة إلى أنها تتطلع إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، وسوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.