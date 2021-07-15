شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ترقية 4737 موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، ترقية 4737 موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين، موضحة أنه يمكن الاستعلام عن الترقيات عبر نظام فارس.
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه استمراراً لجهود وزارة التعليم في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن ترقية أكثر من 12 ألف في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالاً لتلك الجهود؛ أصدرت الوزارة قراراً بترقية (4737) موظفاً وموظفة من بندي الأجور والمستخدمين.
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