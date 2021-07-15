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فرنسا تعلق على اعتذار الحريري: لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وكان الحريري قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".

وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من "الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ونشرت الرئاسة اللبنانية، في وقت لاحق بعد الاعتذار، على حسابها بموقع "تويتر"، بيانا قالت فيه، إن "رفض رئيس الوزراء المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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