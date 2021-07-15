شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تٌعدل إجراءات منح الضمان الصحى للمقيمين داخل البلاد وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى الكويت، اللواء أنور البرجس، إن إجراءات منح الضمان الصحي للمقيمين، وفق المواد «18، 20، 22» داخل البلاد وخارجها، قد تم تعديلها وفق النظم واللوائح المقررة، في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضح اللواء البرجس أن المقيمين وفق المادة «18»، يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، وأن المقيمين وفق المادة «20» يمنحون ضمانا صحيا لمدة 3 سنوات داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، والمقيمين وفق المادة «22» يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها.