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الكويت تٌعدل إجراءات منح الضمان الصحى للمقيمين داخل البلاد وخارجها

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القاهرة - سامية سيد - قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى الكويت، اللواء أنور البرجس، إن إجراءات منح الضمان الصحي للمقيمين، وفق المواد «18، 20، 22» داخل البلاد وخارجها، قد تم تعديلها وفق النظم واللوائح المقررة، في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضح اللواء البرجس أن المقيمين وفق المادة «18»، يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، وأن المقيمين وفق المادة «20» يمنحون ضمانا صحيا لمدة 3 سنوات داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، والمقيمين وفق المادة «22» يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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