شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة بجلسة مجلس الأمن: توحيد المؤسسات ضروري لتسهيل عمل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته في مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة الليبية وأفق العملية السياسية، إن توحيد المؤسسات الليبية ضرورية لتسهيل عمل وفعالية الحكومة، نعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به ليبيا منذ سنوات عدة.

وأضاف: نشدد على ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب فورا من ليبيا، مؤكدا أن توحيد المؤسسات الليبية ضروري لتسهيل عمل وفعالية الحكومة، العدو الحقيقي لليبيا وللمنطقة هو الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر.

ويعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم، الخميس، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزارى، ويستعرض المجلس فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية فى ليبيا، حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش إفادة للمجلس فى هذا الصدد.