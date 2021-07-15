شكرا لقرائتكم خبر عن بيان للرئاسة اللبنانية: الحريرى غير مستعد لبحث أي تعديل في التشكيلة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها يوم الأربعاء.

أكد عون في بيان للرئاسة اللبنانية أن أبدى ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس البرلمان، "لكن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل".

وأضاف البيان أن "الرئيس المكلف لم يكن مستعداً للبحث في اي تعديل من أي نوع كان مقترحاً على الرئيس عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة. وعليه سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره

وتابعت الرئاسة اللبنانية في بيانها "أن رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدا لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة.