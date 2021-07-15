المبعوث الأممي إلى ليبيا: وجود القوات الأجنبية يهدد وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال كوبيتش خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن "هناك بعض الأطراف غير مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، موضحا أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يهدد وقف إطلاق النار، ويجب التوصل لخطة لبدء خروجهم".

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وأضاف أن "تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يفسح المجال للجماعات المتطرفة أن تزيد من أنشطتها".

ولفت المبعوث الأممي أيضا إلى أن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها أمر أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

يشار إلى أن مؤتمر "برلين-2" الدولي حول ليبيا كان قد أكد في بيانه الختامي في 23 يونيو/ حزيران الماضي، أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإجراء الانتخابات العامة في موعدها.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.