شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة كردستان العراق" تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة "دلتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال البرزنجي -خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الإصابات بفيروس كورونا بالإقليم في تزايد مستمر مقارنة بالأسابيع الماضية، لاسيما وأن أعداد المصابين والراقدين بمراكز الحجر الصحي أصبح أضعاف ما كان عليه".

وأشار وزير الصحة بالإقليم، إلى أن الوزارة تتابع منذ فترة الحالات للتأكد من وجود هذا النوع من السلالات.. مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيقها للحد من انتشار الوباء.