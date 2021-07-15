شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى للعام الثانى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء فى المصليات أو المساجد، نظراً لظروف وباء كورونا، وصعوبة توفير شروط التباعد، بحسب وكالة أنباء المغرب.

والمنع هو الثانى من نوعه بعد السنة الماضية التى قرر المغرب فيها عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، بالنظر إلى تطورات الوضعية الوبائية.

وكانت الوزارة ذكرت فى بيانها العام الماضي، أن "الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى، بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطاً فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال".