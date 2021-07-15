شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم دفعة يوليو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة “44” لشهر يوليو. وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن استقبال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع الدفعة الـ44 في حسابات المستفيدين وذلك لشهر يوليو المكتملة طلباتهم.

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