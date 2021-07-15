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قائد العمليات المشتركة الإماراتية يزور قوات بلاده المشاركة في عاصفة الحزم... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق -  ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات العامري جاءت خلال زيارة تفقدية للقوة الجوية التي تشارك في عملية "عاصفة الحزم".

ولفتت الوكالة إلى أن قائد العمليات المشتركة اطلع على مهام وواجبات القوة الجوية، التي تنفذها ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده .

وقال العامري، إن قوات العمليات المشتركة الإماراتية في أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية القتالية"، مشيرا إلى أن ما تقوم به أصبح محط إعجاب قيادة الإمارات.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر" صورا ومقطع فيديو، يرصد جانبا من الزيارة التي قام بها اللواء الركن صالح العامري إلى قوات بلاده الجوية المشاركة في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في حربها ضد جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات.

© Sputnik

القوات الجوية المشاركة في تمرين مشترك بالسعودية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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