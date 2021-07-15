90 برنامجًا توجيهيًا وإرشاديًا بالمسجد الحرام لخدمة حجاج بيت الله

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادات لموسم الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ، (٩٠) برنامجا توجيهيا وإرشاديا وتعليميا وتأهيليا بالإضافة إلى حزمة من الخدمات التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية التي تضمن لضيوف وحجاج بيت الله الحرام، أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.

حيث تستعد وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بتكثيف جهودها من خلال الإدارات العامة التابعة لها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وبحزمة من البرامج في مختلف المجالات التوجيهية والإرشادية وأيضاً التنظيمية , وتنفذ عددا من البرامج العلمية منها: برنامج اليوم العلمي في الحج، وسلسلة محاضرات الحج مسائل وأحكام، ومبادرة “وقاية” للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبرنامج تَعَلُّم اَلْحَجِيج اَلْعَقِيدَة والمناسك، وتحقيق معالم الوسطية والاعتدال من خلال مناسك الحج، واقتراح وتنظيم الندوات والمؤتمرات مع أصحاب المعالي بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، وبرامج الإقراء والإجازة، وتنسيق اللقاءات الدورية مع أصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في التدريس وإجابة السائلين خلال موسم الحج، وتفريغ الدروس وتحريرها صوتياً ومرئياً، وترجمة المسائل الشرعية على مدار(٢٤) ساعة بواسطة المترجمين، والمحتويات التوجيهية ونشرها عبر المواقع الرسمية للرئاسة، وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، وتوزيع المشايخ المشاركين في مداخل ومخارج الحرم وفي الصفا والمروة للإجابة عن أسئلة المعتمرين والحجاج.

ومن الإدارات التابعة للوكالة الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، وهي من الإدارات الرئيسية في المسجد الحرام، التي أصبحت إدارة عامة تشتمل على أربع إدارات، وعدد العاملين بها (94) موظفا، و (95) عاملا، إذ تقوم بتوفير وتنظيم وتوزيع المصحف الشريف في كافة أرجاء المسجد الحرام، والعناية به وبتنظيفه والحفاظ على نظافة وصيانة الدواليب المخصصة له كذلك، ونشر حقائب الكتب العلمية الرقمية في وسائل التواصل الاجتماعي، والحرص على إزالة جميع الملاحظات المتعلقة بها من سحب المصاحف من غير طبعة المجمع، كما تقدم عددا من الخدمات الأخرى كإقامة دورة (القاعدة المدنية)، ودورة (مبادئ التجويد)، وتوزيع الكتب العلمية لطلبة العلم، وتوزيع الكتيبات الدعوية في المناسك والعبادات والآداب على زوار بيت الله الحرام، والمعتمرين والحجاج، وحرصت الإدارة كذلك على ربط زوار المسجد الحرام بالقرآن الكريم من خلال توفير حلقات لتعليم القرآن الكريم ومقرأة إلكترونية “عن بعد” تسع المستفيدين منها من مشارق الأرض ومغاربها.

ومن ضمن الإدارات التي تقدم خدماتها في صحن المطاف والمسعى إدارة هيئة المسجد الحرام، التي تقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن المطاف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد بمواقع المقام وخلف المقام والمسعى والإشراف على ذلك، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة. والإشراف على مصليات الجنائز، ونشر المواد العلمية التوعوية للحجاج والمعتمرين والزوار، وكسب قلوب القاصدين للمسجد الحرام بتقديم الإهداءات وبذل الرفق في نصحهم.

وقد تهيأت إدارة هيئة المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعدد من البرامج التي تخدم قاصدي الحرمين الشريفين من ضمنها، “الريادة في حسن الوفادة، والدين النصيحة، وخذوا عني مناسككم، وحفاوة وتكريم، ويوم عرفة توعية وأحكام”.

أما إدارة شؤون التطويف والمطوفين فتقوم بتأمين مطوفين لضيوف الدولة، ومنح تصاريح مؤقتة لمرشدي ومطوفي المؤسسات الأهلية، وتقديم خدمة التطويف لوفود الجمعيات المجتمعية والتي تقدم عددا من البرامج كإرشاد ودلالة، وبرنامج رسالتنا عظيمة، وبرنامج تحفيز، وبرنامج تمم نسكك وحقق مقصدك، وبرنامج التطويف على هدي النبوة، وبرنامج توجيه وإرشاد “.

كما تقوم إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين على تسجيل تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة، لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين، وتقدم عددا من البرامج لحجاج بيت الله الحرام خلال هذا العام منها” فوائد السائرين في كلام الأئمة الراحلين، والإرث الرقمي للمؤذنين، وومضات من منبر الحرم باللغات، والبث المباشر للتلاوات والخطب، وومضات من منبر المسجد الحرام “.