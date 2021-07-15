وزير النفط العراقي: مشروع أنبوب النفط مع الأردن ما يزال قيد الدراسة

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. والتقى الوزير العراقي، اليوم الخميس، وزيرة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية هالة الزواتي، في بغداد، وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن اللقاء تضمن بحث ومناقشة توصيات ومخرجات القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، في مجال التعاون بملف الطاقة، وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

© Sputnik . Boris Babanov

ونقل البيان، عن الوزير عبد الجبار قوله، إن "مشروع أنبوب البصرة – العقبة.. يحظى باهتمام الوزارة، وهو قيد النقاشات في الوقت الحاضر.. الوزارة تهدف إلى تحقيق الجدوى الاقتصادية والتجارية، وبما يدعم خطط التنمية المستدامة، وأن يضيف قيمة اقتصادية للبلدين".

وحول بيع النفط الخام إلى الأردن، أشار الوزير العراقي إلى موافقة مجلس الوزراء على تجديد التعاقد السنوي، وبكمية 10 آلاف برميل يوميا.

من جانبها، قالت وزير الطاقة والثروات المعدنية الأردنية، وفق البيان، "الزيارة تأتي لمتابعة وبحث ملف النفط الطاقة مع العراق، بعد عقد القمة الثلاثية؛ فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها مشروع أنبوب البصرة – العقبة، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، والتي تعود بالفائدة الاقتصادية لكلا الشعبين الصديقين".

ووصلت وزيرة الطاقة الأردنية إلى بغداد، اليوم، لبحث عدد من الملفات والمواضيع، مع وزارات النفط والكهرباء والتخطيط.

وأعلنت الحكومة العراقية، مطلع العام الحالي، تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع الأردن بشأن بيع النفط، عاماً آخرا، بعد التوافق على التعديلات المطلوبة.