خبير: وساطات عربية ودولية قامت بدور مهم في إخراج حكومة الحريري المقترحة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار أبو زيد، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن رئيس الجمهورية اللبنانية أمامه خياران إما "قبول هذه الحكومة على علاتها، أو رفضها"، ما يعني أن الأمور غير واضحة حتى الآن.

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وأضاف أن هناك مصادر كثيرة قالت عبر تسريبات، إن الحريري مرفوض من قبل السعودية وهي رافضة لتوليه الحكومة، لذا قامت أطراف أخرى بإحراجه من أجل إخراجه ورفع الحرج عن الرياض.

وأوضح أبو زيد أن الوساطات العربية والإقليمية قامت بدور مهم في إخراج هذه الحكومة رغم تناقضات المشهد، وهي أطراف مثل مصر وفرنسا وغيرها.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا.

ولفتت الرئاسة إلى أن "الرئيس عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".

وكان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، أعلن في وقت سابق أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى الرئيس عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رده على التشكيلة، اليوم الخميس.