شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 9 دواعش فى مناطق متفرقة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على 9 إرهابيين في مناطق متفرقة من 4 محافظات.

وذكر رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس-، أنه بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعزمها وإمكانياتها العالية عملياتها ضد بقايا تنظيم "داعش" الإرهابية، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعة عناصر من التنظيم في مراكز وأقضية محافظة الأنبار غربي البلاد، كما باشرت القوات عملياتها في محافظتي كركوك و ديالى؛ ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين".

وأضاف أن، قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الإطاحة بثلاث عناصر إرهابية في أطراف العاصمة بغداد؛ ليصل بذلك عدد الإرهابيين المُلقى القبض عليهم إلى تسعة عناصر، مؤكدا أن جهاز مكافحة الإرهاب هو القوة الضاربة لسحق عناصر "داعش" الإرهابية أينما كانت، وأن الأيام القادمة ستكون أقسى وأمر على هذه العناصر المنهزمة.