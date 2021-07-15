شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب طرق إنهاء الخلافات الأسرية..يمنى ينهى خلافه مع زوجته بقنبلة يدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطريقة فريدة أقدم زوج يمنى على إنهاء خلاف نشب مع زوجته باستخدام قنبلة يدوية فقتل زوجته وطفلته ذات الـ5 سنوات، وأصاب نفسه وشقيق زوجته فى العاصمة صنعاء. وفق موقع "يمني برس".

وقتل الزوج زوجته الدكتورة منيرة الحداد طبيبة أسنان، مع ابنتها جورى، وأصيب شقيقها، بعد رميهم بقنبلة يدوية، وفارقت مع ابنتها الحياة على الفور.

وحسب موقع "يمني برس"، ذكر مركز شرطة الحثيلي فى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، أن المتهم تركي سليمان عبده الحداد (38 عامًا)، قام بتفجير قنبلة على نفسه ومعه ابنته جوري، وزوجته منيرة محمد قايد الحداد (38 عامًا)، وصهره عبدالعزيز محمد قايد الحداد (40 عامًا)؛ وذلك عند وصول زوجته وأخيها مع أفراد من الشرطة لتنفيذ حكم قضائي بتسليم الأطفال لوالدتهم.

وأوضح مركز الشرطة أنه نتج عن انفجار القنبلة مقتل الأم وابنتها، واصابة صهره بشظايا في رجليه، وإصابة المتهم بكسر في ساقه اليسرى.

وأكد أنه تم نقل المتهم المصاب إلى المستشفى تحت الحراسة المشدّدة، حتى يتم إحالته للإجراءات القانونية.