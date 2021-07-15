شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لإصدار تصريح الصلاة فى المسجد الحرام قبل بدء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا بإيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، بداية من يوم الجمعة المقبل، استعداداً لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام. وفق واس.

من جانبه، أوضح قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، أنه تم فعلياً تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية.

وقد أنهت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية بالتنسيق مع كافة شركات تقديم الخدمة المعتمدة لحج هذا العام، حيث حرصت أثناء وضعها للخطط التنفيذية على إرشاد وتفويج الحجاج بشكل مجموعات مجدولة في كامل رحلة الحج، وبواقع 20 حاجًا لكل وحدة حركة، وحسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة، وذلك بهدف التأكد من اتباع الضوابط والبروتوكلات الصحية والتنظيمية وعدم تجاوز الطاقة التشغيلية المحددة لأي موقع.

كما خصصت الوزارة أكثر من 25 ألفاً من الموظفين والمشرفين والعمال، من منسوبي الوزارة ومنسوبي شركات تقديم الخدمة لتنفيذ خطة الوزارة الاستثنائية لموسم حج هذا العام، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وأجودها لحجاج بيت الله الحرام.