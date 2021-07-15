شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرّف على آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، عن آلية التعديل على إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أن خطوات التعديل تتضمن التالي : الدخول لدى حسابك على الهيئة، إدخال الرقم السري وسيرسل لك رقم التحقق عبر هاتفك قم بإدخاله ثم قم باختيار إقرارات القيمة المضافة، واختار الجميع.
وأضافت: وبعدها اختار تقديم إقرار إلى الهيئة، ويظهر الإقرار السابق وقم بتعديله، وبعدها قم بتسليم الإقرار إلى الهيئة، وسيصلك إشعار بتعديله وستتواصل معك الهيئة.
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