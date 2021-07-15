كردستان العراق يعلن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Khalid al-Mousily
وأكد البرزنجي تسجيل أول إصابة من سلالة دلتا، مشيرا إلى أن "الوزارة تتابع منذ فترة الحالات للتأكد من وجود هذا النوع، واختتم الوزير بمطالبة المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتطبيق الإجراءات الصحية".
في سياق متصل، تقرر فتح الحدود بين العراق وإيران واستئناف حركة المسافرين بين البلدين عبر معبر برويزخان، في يوم 3 يوليو/تموز الجاري.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن حاكم مدينة قصر شيرين، غربي إيران، أعلن رفع الحظر المفروض على حركة المسافرين عبر الحدود الرسمية لبرويزخان مع العراق، حيث استؤنف دخول وخروج المسافرين من هذه الحدود الى إقليم كردستان العراق مع الالتزام بالبروتكولات الصحية.
وقال مراد علي تاتار للوكالة إن "إيران فرضت الحظر سابقا على حركة المسافرين بسبب مكافحة فيروس كورونا، و تم رفعه، وفقا لقرار اللجنة للوطنية لمكافحة فيروس كورونا".