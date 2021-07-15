إصابة 3 أشخاص نتيجة انفجار عبوة ناسفة في جلال أباد شرقي أفغانستان

دبي - محمود عبدالرازق - كابول- سبوتنيك. وقال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك"، "انفجرت قنبلة موضوعة بجانب طريق، أثناء مرور سيارة مدنية بالمنطقة الرابعة في مدينة جلال أباد، بمحافظة ننغرهار، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص".

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وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، بعد تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي هذا التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان؛ فيما أعلنت طالبان مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.