لبنان: رسالة أمريكية فرنسية إلى ميشال عون قبل اللقاء المرتقب مع سعد الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إن "السفيرتين الأمريكية والفرنسية سلمتا رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان".

وأطلع عون السفيرتين على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين على إثر اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا.

في ذات السياق، قالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر"، إن الرئيس ميشال عون "درس الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري أمس، على أن يلتقيه بعد ظهر اليوم لاستكمال التشاور".

وكان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، قدم أمس الأربعاء، تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية، ميشال عون، في القصر الجمهوري ببعبدا. وقال الحريري، في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية: "قدمت حكومة من 24 وزيراً من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري".

ويأتي إعلان الحريري بعد لقائه في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد دعم بلاده المسار السياسي الذي يرمي لإعادة الاستقرار في لبنان. وبحسب بيان للرئاسة المصرية فقد أكد السيسي خلال لقائه الحريري "دعم مصر الكامل للمسار السياسي للسيد الحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة".

وفي وقت سابق، وجه الرئيس اللبناني، ميشال عون، رسالة مباشرة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري وكل المكونات السياسية التي تتهمه بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية. وغرد رئيس لبنان، العماد ميشال عون، عبر حسابه الخاص على منصة "تويتر" قائلا: "من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور اللبناني".

ويشهد لبنان وضعا سياسيا واقتصاديا حرجا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين، والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر، نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.