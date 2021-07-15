شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة لطيفة تحتفل بعيد ميلاد والدها محمد بن راشد بصورة تجمعهما من طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي رئيسة اللجنة العليا لمقتنيات دبي، بعيد ميلاد والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعيد ميلاده الثاني والسبعين، متمنية له دوام الصحة وحفظه لدولة الإمارات.



الشيخ لطيفة على انستجرام

ونشرت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صورة نادرة تجمعها بوالدها في طفولتها على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ووجهت له التهنئة قائلة: " كل عام وانت أغلى من الروح.. كل عام وانت بألف خير .. ربي يحفظك لنا ولشعبك اللي يحبك.. أسعد عيد ميلاد لأفضل أب في العالم أحبك كثيرا".



محمد بن راشد والشيخة لطيفة فى طفولتها

ولد الشيخ محمد بن راشد، فى دبى 15 يوليو عام 1949، ونشأ فى بيت جده الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم فى منطقة الشندغة فى بر دبلا، كان يصحب جده الشيخ سعيد فى مجالسه ليكون مدرسته الأولى فى الحكم، وتدرب منذ طفولته على الصيد بالصقور والفروسية والرماية والسباحة.

وفى عام 1955 دخل المدرسة الأحمدية لتعلم قواعد اللغتين العربية والإنجليزية والجغرافيا والتاريخ والرياضيات، ثم انتقل وهو فى العاشرة من عمره إلى مدرسة الشعب، ثم ثانوية دبى، وتخرج من الثانوية فى العام الدراسى 1964 - 1965.

وفى 4 مارس عام 1995، أصدر حاكم إمارة دبى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيينه وليّاً للعهد فى الإمارة، ثم تولى الحكم فى إمارة دبى فى 4 يناير 2006، حيث قام بإصلاحات رئيسيّة على صعيد حكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بما فى ذلك إطلاق استراتيجيّة الحكومة الاتحادية عام 2008 ورؤية الإمارات 2021، وكذلك عدد من المبادرات كمهرجان دبى للتسوق، وحكومة دبى الإلكترونيّة، وتعبيرًا عن حبّه للخيول والسباقات وتحقيقًا لاهتماماته الرياضيّة، قام الشيخ محمد بتأسيس جودلفين، مجموعة اسطبلات مجهزة لسباقات الخيول العالميّة، واسطبلات دارلى لرعاية الفحول.

واشتهر الشيخ محمد بن راشد، منذ صغره بتأليف ونظم الشعر العربى النبطى الذى يتناول عدد من الموضوعات يتعلق أبرزها بالشؤون العامة.