شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع امتداد حالة «تروية» المطرية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في الطقس الدكتور عبدالله المسند، استمرار حالة تروية المطرية ليومها الثاني، مشيراً إلى أن تركيزها سيكون على أجزاء من عمان واليمن والربع الخالي، وكذلك مرتفعات جازان وعسير.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن يبدأ نشاطها على جنوب المملكة مطلع الأسبوع القادم، وذروتها في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة”.

وتابع: “السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب أمطارًا غزيرة على نواحٍ متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس.

وبين أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة تروية المطرية، إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل الصيف.